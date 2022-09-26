مشروع ربط خط غاز ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية × 8 معلومات

كتبت -مروة الغول

يأتى مشروع ربط خط غاز حقل ريفين بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية فى إطار استراتيجية قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعى ومشتقاته ذات القيمة الاقتصادية العالية لتحقيق أعلى قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعى وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى أعطى شارة بدء التشغيل.



وفيما يلى أهم تفاصيل المشروع وكانت كالتالى..

1- يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل لربط وتدفيع انتاج حقل ريفين بالبحر المتوسط من الغاز لمصانع شركة جاسكو وتسهيلاتها بالأسكندرية .

2- تقوم بفصل المشتقات بما يوفر إنتاجاً جديداً من مشتقات الغاز الطبيعى لعدد من المجالات مثل خليط الايثان / بروبان الذي يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بقطاع البترول في مجمعى شركتي سيدبك وايثيدكو.

3- وكذلك البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية ، علاوة على البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي .

4- المشروع الجديد يعمل على تغذية مصنع بوتاجاز العامرية بكميات تصل إلي 100 مليون قدم مكعب يومياً من حقل ريفين

5- ليتم تشغيل مصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية بالطاقة التصميمية القصوي .

6-يمثل المشروع المرحلة الثانية من مشروع ربط غاز حقل ريفين علي مصانع شركة جاسكو ، و أن المرحلة الأولي كانت لربط الغاز علي مجمع غازات الصحراء الغربية والتي بدأ تشغيلها في مايو 2021 بكميات تصل إلي 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

7- من المخطط الإنتهاء من المرحلة الثالثة التي يتم فيها زيادة الكميات المدفعة لمجمع غازات الصحراء الغربية في الربع الثالث من عام 2023.

8- شركة جاسكو كانت قد أنشئت خط لنقل غازات حقل ريفين بمنطقة رشيد لمجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كم وقطر 30 بوصة وكذلك تنفيذ وصلة بطول 5 كم لنقل غازات حقل ريفين لمصنع بوتاجاز العامرية .