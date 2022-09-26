اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 06:42 م
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مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب فسخ خطبة شاب في مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 05:41 م
مشاجرة بين 5 أشخاص بسبب فسخ خطبة شاب في مدينة 6 أكتوبر مشاجرة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

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نشبت مشاجرة بين 5 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، بسبب خلافات متعلقة بفسخ خطبة فتاة ورد الشبكة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب استعان ب 4 أشخاص للتشاجر مع والد خطيبته السابقة، بسبب خلافات متعلقة بفسخ الخطبة، ورد الشبكة.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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مدينة أكتوبر

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