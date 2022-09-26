مستفيد من "حياة كريمة" ببرج العرب: عانينا سنوات من نقص الخدمات.. فيديو

ويقول مختار عبد الناصر، من أبناء مدينة برج العرب ، أن المبادرة قدمت خدمة الصرف الصحى الذى كان يمثل معاناة لكل أهالى البرج القديم ، الآن لمسنا خدمات جيدة تقدم لبرج العرب، شبكات الصرف الصحى والمياه والانترنت ، ومركز لخدمات المواطنين "سجل مدنى ، و شهر عقارى، مكتب بريد" ، بعد أن عانى الأهالى سنوات من نقص الخدمات، وتقدم بالشكر الى الرئيس السيسى على تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى غيرت المدينة ونقلتها نقلة كبرى.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات ،ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروع فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد،8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الإتصالات ،6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول ،مشروع فى قطاع الري، مشروع فى قطاع الزراعة،3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية ،6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية،4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة ،8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.



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