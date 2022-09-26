مستفيد "سكن كريم" بالقليوبية: "مكنتش متوقع اللى هيتم وحال المنزل تحول 180 درجة"

القليوبية إبراهيم سالم

قال إبراهيم عبد الحليم، مستفيد مبادرة "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إنه بالفعل تم الهدم والبناء لمنزله بالقرية بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقريبا في انتظار التسليم بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات التي تتم بالمنزل، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حديثه لـ "اليوم السابع"، إنه حضرت لجان لعمل حصر للمنازل في المنطقة لتدخل ضمن مبادرة "سكن كريم" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولم يكن يتوقع أن يتم اختيار منزله ضمن المنازل المدرجة، ولكن بالفعل بعد أيام حضر إليهم محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والتقى بأبنائه وأكد لهم أن المنزل سيكون ضمن المبادرة، وسيتم تطويره على أجمل وجه يليق بالأسرة، مؤكداً على أنه حالياً يتم بالقرية تطوير ورفع كفاءة شامل عبر توصيل الصرف الصحي والمياه والكهرباء وبناء مجمع خدمات ضمن حياة كريمة، وهو أمر عظيم للقرية.

وتابع، "بجد لم أكن متوقع ما حدث، وخاصة أنه تم الهدم والبناء على كامل المساحة للمنزل، ولم يتم اقتطاع أي جزء منه، وحال المنزل تحول 180 درجة عن حالته السابقة، والسيد رئيس الوزراء وعدنا بأنه سيتم تطوير المنزل بالكامل في المبادرة، وحاليا أشعر بسعادة كبيرة وغامرة لدعم وتطوير منزلي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبجد المبادرة تقدم مشروعات عظيمة لخدمة أهالي القرى".

واستطرد، أن المبادرة تضمنت العديد من المشروعات منها هدم مركز شباب القرية وبناءه من جديد وكذلك إنشاء مجمع الخدمات في القرية بشكل قوي وبإنجاز كبير شهور قليلة، وكذلك العمل بالصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وغيرها من المشروعات التنموية التي تنتقل بالقرية لمستوى آخر من الخدمات التي ظلت محرومة منها لسنوات طويلة مضت.



الحمام



الشكل الجمالي للمنزل من الخارج



المنزل المطور بحياة كريمة



المنزل بعد تطويره



المنزل من الخارج



المنزل من الداخل_1



شكل المنزل من الخاج



مطبخ المنزل