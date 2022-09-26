مسئول صومالى: مقتل 30 من ميليشيات الشباب بمحافظة "جلجدود" وسط البلاد

أ.ش.أ

أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة، مقتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة نحو 55 آخرين في محافظة (جلجدود) وسط البلاد.

وقال نائب وزير الإعلام الصومالي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الاثنين، إن "ميليشيات (الشباب) نفذت أربع هجمات إرهابية جبانة في منطقة (طيسقى) التي تم تحريرها أمس لتظهر تعافيها من هزيمة التي تكبدتها في محافظة (جلجدود)".

وأضاف: "نسأل الله أن يتقبل الجنود الذين قتلوا في معارك التحرير من الشهداء، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل"، مجددا إشادته بالجنود البواسل والشجعان من السكان المحليين الذين يسيطرون بشكل كامل على المناطق التي تم تحريرها من فلول ميليشيات (الشباب) المتطرفة ومستعدون للقيام بواجبهم