مسئول أمريكى: نرحب بزيادة قوة اليابان العسكرية من أجل تعزيز دورها الأمنى

أ.ش.أ

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، ترحيب واشنطن بزيادة قوة اليابان العسكرية من أجل تعزيز دورها الأمني والحفاظ على البلاد.

ونوه المسؤول الأمريكي حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، سيناقشان الشراكة بشأن القضايا الأمنية في تايوان، إذ أعلنت واشنطن في وقت سابق تفاصيل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي إلى اليابان لحضور جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، غدا الثلاثاء، وزيارتها اللاحقة إلى كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تناقش هاريس وكيشيدا، التوترات المتصاعدة حول تايوان، وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة