محافظ المنوفية يتابع خطة رصف الطرق بأشمون والشهداء ضمن الخطة الاستثمارية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة أعمال رصف وتطوير الطرق ورفع كفاءتها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 ، للوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ وتذليل كافة معوقات التنفيذ .

وأشار طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أنه جارى قطع الفرمة بشارع المركز الطبي بداية من شارع طلعت حرب وحتي شارع كمال النجار بطول 500م تقريبا ،وشارع شلضم بداية من ش المركز الطبي وحتي شارع النصر بطول 1 كم ، فضلا عن الإنتهاء من الرفع المساحى لوضع الطبقة الأسفلتية النهائية لـ (15) شارع و بلاط الإنترلوك لـ ( 11) شارع أخرين بنطاق المدينة وهم ( شارع رامي بداية من شارع بور سعيد حتى سيدي عبد الرحيم، وشارع زكريا نوح من شارع الحرية حتى ترعة الغزالية، وشارع ترعة الغزالية بداية من المعهد الديني حتى ماكينة سراج الدين، واستكمال شارع ترعة الغزالية من شارع سراج الدين حتى شارع النصر، ورصف شارع جسر السمسمية من الجهتين، شارع بيع المصنوعات - مطبعة خطاب، شارع مقابر ميت شهالة، شارع متفرع من ماكينة سراج الدين حتى شارع زكريا نوح، شارع الاسطبل من ترعة الغزالية حتى شارع الحرية، شارع متفرع من ماكينة سراج الدين بداية من كشك البريدي وحتى سيدي حميدة بطول ٥٠٠م، شارع المركز الطبي من شارع طلعت حرب حتى كمال النجار، وشارع شلضم بداية من المركز الطبي حتى شارع النصر، وشارع علم الدين من شارع سيدي شبل حتى شارع شعلان، وشارع الشيخ منصور من شارع بور سعيد حتى شارع النصر، وشارع زاوية جودة بداية من شارع طلعت حرب وحتى شارع شعلان وشارع الأرقم، ورصف وتركيب انترلوك بشوارع متفرعة من شارع كمال النجار وشارع بور سعيد).

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأنه فيما يخص المتابعة الميدانية لأعمال الرصف بالطرق المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فقد تم متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بالقطاع الأول بطريق ( 732) " العراقية - المشتل " بطول (6) كم تمهيدا للبدء في أعمال الرصف ، وأعمال قطع الفرمة ورفع نواتج التطوير بطريق ( 16) " العراقية - زاوية الناعورة" بطول (22) كم ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وكذا متابعة أعمال إحلال وتجديد وصيانة أعمدة الإنارة بطريق 25 ( الشهداء - العراقية).

و أضاف المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أنه جارى أعمال قطع الفرمة بشارع السيدة خديجة والطريق الدائري حتي كوبري شرف و جاري أعمال الرفع المساحى لـ (11) شارعا وهى (مصرف سبل من كوبرى الشنوفى وحتى كوبرى شرف بطول 500م ، التأمينات ، رصف مربع سكنى امتداد شارع الثورة بطول 16كم ، رصف شارع الدائري بطول 2 كم ، الشوارع المتفرعة من ( سعد زغلول بطول 18كم ، خالد بن الوليد بطول 3كم ، الثورة بطول 2كم ، صلاح الدين الشرقى بطول 4 كم ) ، وكذا شارع شكرى القوتلى بزلابية بطول 800 م ، الطريق الدائرى بطول 1250 م ، وامتداد شارع الثورة ( سوق المواشى ) بطول 500م ).

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بكافة أرجاء المحافظة للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة كافة المعوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة ، ولا سيما قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تمس حياة المواطن .