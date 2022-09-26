وقال رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الماليزية - إن الاقتراح تقدم به خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى مقر الأمم المتحدة.. مضيفا: "أن عملية التحضر في جنوب شرق آسيا تحدث بوتيرة سريعة، بما في ذلك فتح المدن.. وأن التنمية غير المنضبطة للمدن ستؤدي إلى آثار بيئية خطيرة".

وأشار إلى أن جوتيريش لم يقدم أى التزام لأن إنشاء مثل هذا المكتب يتطلب العديد من الاعتبارات، خاصة من حيث التكلفة والتوظيف.

جدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مُكلف من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعزيز البلدات والمدن المستدامة اجتماعياً وبيئياً بهدف توفير المأوى المناسب للجميع.