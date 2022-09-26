لوجود خلافات مالية مع شقيقه.. حبس 8 أشخاص بتهمة خطف سائق في الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف سائق واحتجازه بدون مقابل، لوجود خلافات مالية مع شقيقه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بقيام مجهولين باختطاف نجله سائق، مقيم بذات العنوان حال سيره بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 8 أشخاص "لعدد 4 منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافهم وألقي القبض عليهم بمحيط محال إقامتهم وتحرير المجنى عليه من محل إقامة أحدهم، بحوزتهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه "محبوس حالياً على ذمه قضية "نصب وتوظيف أموال" فعقد العزم على إختطاف المجنى عليه وإستعان بباقى المتهمين تمهيداً لمساومه أهليته على تسوية الخلاف المالى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.