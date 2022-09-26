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لجان المتابعة تتابع 120 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد بالغربية

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:59 م
لجان المتابعة تتابع 120 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد بالغربية مدارس الغربية
الغربية عادل ضرة

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أجرت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالغربية، متابعة لـ 120 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لبيان جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.
 
واستهدفت متابعة 10 مدارس بإدارة شرق طنطا، 12 مدرسة بإدارة غرب طنطا، 13 مدرسة بإدارة شرق المحلة، 14 مدرسة بإدارة غرب المحلة، 13 مدرسة بإدارة سمنود، 11 مدرسة بإدارة زفتى، 14 مدرسة بإدارة السنطة، 8 مدارس بإدارة بسيون، 7 مدارس بإدارة قطور، 18 مدرسة بإدارة كفر الزيات، وذلك بناء على تقرير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، بهدف التأكد من جاهزية جميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد من جاهزيتها.
 
يذكر أن وكيل الوزارة كان قد عقد اجتماعا موسعاً بقيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية العشر لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، وتم التوجيه بمتابعة جميع المدارس من قبل إدارات المتابعة والمراحل والتوجيهات ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع الجهات المختصة.
 
 

 


محافظة الغربية

تعليم الغربية

مدارس الغربية

العام الدراسي الجديد



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