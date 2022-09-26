قنصلية السعودية بالإسكندرية تحتفل بالعيد الوطنى

الإسكندرية أسماء على بدر

احتفلت قنصلية السعودية بالإسكندرية، بالعيد الوطنى، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، ورئيس جامعة الإسكندرية ومدير مكتبة الإسكندرية.

وقال السفير مزيد بن هويشان، قنصل عام السعودية بالإسكندرية إن حجم الاستثمارات مع مصر خلال عام 2021 بلغت 9.9 مليار دولار كما بلغت الاتفاقيات فى مختلف المجالات إلى أكثر من 160 اتفاقية مختلفة .

وأشاد قنصل عام السعودية خلال الاحتفال بالعيد القومى للملكة العربية بالإسكندرية المقام بالإسكندرية، بالعلاقات المصرية السعودية والمشروعات المشتركة بين البلدين منها الجسر الجوى المشترك.

وقال إن المملكة العربية السعودية تعيش عصر تطوير ومرحلة متميزة من الرخاء فى مختلف جوانب الحياه منها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وذلك فى عهد خادم الحرمين الشريفين وولى العهد والاحتفال بالعيد الوطنى هو فرصة لتحفيز التلاحم بين ابناء المملكة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعيش نهضة اقتصادية كبرى رغم الظروف الاقتصادي التى يعيشها العالم والتحديات العديدة مما ان هناك روية مستقبلية للنهضة خلال 2030

وتابع السفير مزيد بن هويشان، قنصل عام السعودية بالإسكندرية، إن حجم الاستثمارات مع مصر خلال عام 2021 بلغ 9.9 مليار دولار كما بلغت الاتفاقيات فى مختلف المجالات الى اكثر من 160 اتفاقية مختلفة .

وأشاد قنصل عام السعودية خلال الاحتفال بالعيد القومى للملكة العربية بالإسكندرية المقام بالاسكندرية، بالعلاقات المصرية السعودية والمشروعات المشتركة بين البلدين منها الجسر الجوى المشترك.

وقال إن المملكة العربية السعودية تعيش عصر تطوير ومرحلة متميزة من الرخاء فى مختلف جوانب الحياة منها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، وذلك فى عهد خادم الحرمين الشريفين وولى العهد والاحتفال بالعيد الوطنى هو فرصة لتحفيز التلاحم بين أبناء المملكة.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تعيش نهضة اقتصادية كبرى رغم الظروف الاقتصادية التى يعيشها العالم والتحديات العديدة مما يؤكد أن هناك رؤية مستقبلية للنهضة خلال 2030.

وفى كلمته أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بعمق العلاقات بين البلدين ومستوى التطوير بالمملكة العربية السعودية فى كافة مجالات الحياه.