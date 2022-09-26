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فتوى اليوم.. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:10 م
فتوى اليوم.. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الافتاء
كتب لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟، وجاء رد الدار كالآتى:
 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدٌ على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفرح به، وشكرٌ لله تعالى على هذه المنَّة كما قال تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: 58]. وهو أمرٌ مستحبٌّ مشروعٌ له أصله في الكتاب والسنة، ودرج عليه المسلمون عبر العصور، واتفق علماء الأمة على استحسانه، ولم ينكره أحدٌ يعتدُّ به.

دار الافتاء

المولد النبوى الشريف

مولد النبى

الاتفال بمولد النبى



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