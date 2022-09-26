اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:22 ص
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احتفالا بيوم السياحة العالمي..

غدا.. فتح جميع المتاحف الأثرية بمحافظات الجمهورية مجانًا أمام الجمهور

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:00 ص
غدا.. فتح جميع المتاحف الأثرية بمحافظات الجمهورية مجانًا أمام الجمهور اثار ارشيف
كتب محمد أسعد

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تفتتح غدا الثلاثاء وزارة السياحة والآثار، جميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة أمام الزائرين مجانا وذلك بجميع محافظات الجمهورية.
 
ووفقًا لقرار وزارة السياحة والآثار سيتم السماح بدخول الزائرين المصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانا في يوم الـ 27 من سبتمبر القادم بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.
 
ويستثنى من القرار مقابر توت عنخ امون ونفرتاري وسيتي الأول ورمسيس السادس وأهرامات الجيزة من الداخل.

المتاحف الأثرية

السياحة في مصر

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