عقد اختبارات القدرات للطلاب المحولين بكلية التربية النوعية في أسوان

أسوان - صلاح المسن

أدى الطلاب المحولين من كلياتهم المقيدين بها العام الجامعى الماضى 2021م، والراغبين فى الالتحاق بكلية التربية النوعية بأسوان، اليوم الاثنين، اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بقسمى التربية الفنية والموسيقية، وقد وجه الدكتور محمد عبدالحميد راشد عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسوان بتوفير كافة الإمكانات داخل اللجان المعدة للاختبارات وتواجد أعضاء هيئة التدريس لتذليل أية عقبات تقف أمام الطلاب وإنهاء كافة إجراءات الاختبارات.



من ناحية أخرى كان قد، أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن جامعة أسوان قد استعدت، لاستقبال العام الدراسى الجديد طبقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات الذى حدد موعد بداية العام الدراسى الجديد للجامعات، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، على أن يبدأ العام الدراسى الجديد 2023 يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023. وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023 وتنتهى فى 26 يناير 2023.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023. ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023. وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في" تصريحات صحفية " أن خطة الاستعداد للعام الدراسى تتم على قدم وساق من حيث صيانة المدن الجامعية وقاعات المحاضرات والقيام بأعمال الرش والتعقيم والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، حملة التطعيم التى بدأتها الجامعة منذ أول سبتمبر الماضى والمستهدف الوصول إلى 37 ألفا لجميع منتسبى الجامعة بلقاح فيروس كورونا.من طلاب جدد وقدامى وعاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وشدد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن الدراسة حضوريا وفى موعدها( 1) أكتوبر القادم بجانب تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية وربط قاعات الدرس والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالمنصات الإلكترونية التى تم تطويرها وربطها بمركز المعلومات بالجامعة.