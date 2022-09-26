عالم مصريات بريطانى: أدلة جديدة على وجود نفرتيتى بغرفة داخل مقبرة توت عنخ آمون

كتبت ـ رباب فتحى

قال نيكولاس ريفز عالم مصريات بريطاني مشهور عالميًا، إن اكتشاف الكتابة الهيروغليفية المخفية داخل مقبرة توت عنخ آمون يعطي وزناً لنظرية مفادها، أن الملكة المصرية الأسطورية نفرتيتي تكمن في غرفة مخفية مجاورة لغرفة دفن ابن زوجها، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال نيكولاس ريفز، أمين سابق في قسم الآثار المصرية بالمتحف البريطاني، إنه في حين أن النظرية ظلت غير مثبتة بعد عمليات المسح بالرادار غير الحاسمة ، فقد أعطيت دفعة جديدة بعد الدليل الجديد.

أدرك ريفز أن الخراطيش التي تصور تدفن توت عنخ آمون على يد خليفته الفرعوني ، آي ، قد تم رسمها على خراطيش تظهر توت عنخ آمون وهو يدفن نفرتيتي ، ملكة مصر الأسطورية وزوجة الملك إخناتون.

وقال ريفز لصحيفة "الجارديان": "يمكنني الآن إظهار أنه ، تحت خراطيش آي ، خراطيش لتوت عنخ آمون نفسه ، مما يثبت أن هذا المشهد أظهر في الأصل توت عنخ آمون وهو يدفن نفرتيتي. "

وأوضحت الصحيفة، أن الخراطيش الموجودة على الجدار الشمالي المزخرف ، تُظهر آي ممسكًا بأداة للقيام بالمراسم وتظهره وهو يقوم بطقوس "فتح فم" المومياء ، لاستعادة الحواس الخمس للمتوفى.

وقال ريفز: "الفحص الدقيق لخراطيش آي يكشف عن آثار واضحة وضمنية لاسم سابق - اسم توت عنخ آمون. في نسخته الأصلية ، أظهر هذا المشهد توت عنخ آمون وهو يؤدي الطقوس الجنائزية للمالك الأصلي للمقبرة ، وهى ... نفرتيتي ".

تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون قبل قرن من الزمان بالضبط من قبل هوارد كارتر ، وكان قبر توت عنخ آمون مليئًا بالكراسي والعربات ، من بين الكنوز الرائعة التي سيحتاجها الملك الصبي في الحياة الآخرة.