عاطل يقتل زميله بسبب خلافات بينهما في الغربية

أقدم عاطل على قتل زميله، بعد أن سدد له طعنات قاتلة أودت بحياته، بسبب خلافات بينهما بمدينة سمنود في محافظة الغربية، وتم نقل الجثة للمشرحة وضبط المتهم.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز سمنود، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مقتل"ع.ع" متأثرا بإصابته بطعنات، بعد مشاجرة نشبت مع زميله بسبب خلافات بينهما، وتمت مطاردة المتهم وإلقاء القبض عليه ونقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.