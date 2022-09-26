ضبط 7 قضايا تنقيب عن الآثار خلال أسبوع.. سوهاج والقاهرة فى المقدمة بـ 4 قضايا

كتب إيهاب المهندس

يبحث بعض الأشخاص من معدومي الضمير عن حلم الثراء السريع عن طريق التنقيب عن الآثار، ويعضهم يستمع لكلام المشعوذين ويبدأ البحث فى رحلة استخراج الكنوز وفى النهاية يقعوا تحت طائلة القانون.

وخلال أسبوع نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 7 قضايا تنقيب عن الآثار بمناطق مختلفة فى القاهرة وإسكندرية، وسوهاج والقليوبية.

العقوبة

وعن عقوبة التنقيب عن الآثار يقول بسام حواش المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار معاقب عليها بنص المادة 41 من قانون العقوبات، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف "حواش"، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

7 قضايا فى أسبوع

وفى 19 سبتمبر الجارى تم ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار بأرض فضاء بقرية شلقان دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات تستخدم في أعمال الحف وعثر على حفرة عمقها 6 متر.

كما تم إلقاء القبض ثلاثة أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، بمنطقة مصر القديمة فى 19 سبتمبر الجارى، داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

الانتهاء بكارثة

فى 22 سبتمبر الجارى لقى شخصان مصرعهما عقب تعرضهما للإختناق، بينما أصيب ثالث أثناء تواجدهم داخل حفر للتنقيب عن الأثار بعمق 13 متر تقريبا بناحية نجع الدير بقرية أولاد يحي دائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج، وفيما تم ضبط مالك المنزل ومقاول الحفر.

نترك سوهاج ونتجه للإسكندرية حيثن تم ضبط مسجل خطر وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، أثناء تنقيبهم عن الآثار بدائرة القسم.

وفى 23 سبتمبر تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة من ضبط 3 أشخاص بقرية جديدة المنزلة التابعة لمركز ومدينة المنزلة، وذلك خلال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، وبحوزتهم ادوات الحفر وحفرة دائرية.

نعود للقاهرة وبالتحديد لمنطقة التبين حيث تم ضبط عامل أثناء التنقيب عن الآثار وعثر داخل منزله على أعمال حفر وكذا معدات وأدوات الحفر والتنقيب، يوم 25 سبتمبر الجارى.

نتجه إلى مركز جهينه شمال محافظة سوهاج، وبالتحديد يوم 25 سبتمبر الجارى، تم ألقاء القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل عامل زراعى بدائرة المركز، وتم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة والمنزل مكان الحفر.