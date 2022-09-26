صديقه تربص له.. تفاصيل مقتل شاب غرب الإسكندرية

الاسكندرية اسماء على بدر

شهدت منطقة العجمى غرب الإسكندرية، مقتل شاب على يد صديقه، لوجود خلافات بينهم، ما دفع الجانى إلى انتظار المجنى عليه فى أحد الشوارع وطعنه بسلاح أبيض، فلفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية بتلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا يفيد بوجود شخص مصاب بطعنة نافذة فى أحد شوارع منطقة العجمى. توجهت قوة أمنية على الفور وتبين ان المجنى عليه يدعى ا.م 21 سنة جثه هامدة وتم تشكيل فريق بحث جنائى وتم ضبط المتهم.

والتحريات الأولية بينت أن الطرفان كان بينهم خلافات سابقة مما دفع المتهم التربص له وطعنه اثناء خروجه من احد المحلات التجارية بطعنه نافذه اودت لحياته على الفور تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة المختصة.





