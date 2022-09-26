اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 سبتمبر 2022 08:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صاحب الموقف البطولي بواقعة طريق مصر السويس: تكريم الداخلية وسام على صدري

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 08:08 م
صاحب الموقف البطولي بواقعة طريق مصر السويس: تكريم الداخلية وسام على صدري وليد عيسي
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وليد عيسى، المواطن الذى كرمته وزارة الداخلية، بعد موقفه الإيجابي الذى ساهم فى سرعة ضبط قائد إحدى السيارات، أثناء مطاردة الشرطة له، لسيره برعونة بطريق السويس، معرضاً حياة المواطنين للخطر، أن تكريم الوزارة شرف لى ولأبنائي ولعائلتى.

وأضاف عيسى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه شعر بالسعادة من خلال تكريم وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التكريم سيظل شرفا ووساما على صدرى مدى الحياة، وأى موقف إيجابي يحيى قلوب الناس، والتكريم من الداخلية يبعث رسالة إن الناس تكون إيجابية في حياتها اليومية.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الترابط والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين، والتأكيد على أن تلك المواقف الإيجابية تعكس مدى تقدير المواطنين للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.


الداخلية

تكريم

مصر السويس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة