اليوم السابع
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شارك في قمة المناخ وارتدى الملابس صديقة البيئة.. اعرف 10 معلومات

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 04:32 م
شارك في قمة المناخ وارتدى الملابس صديقة البيئة.. اعرف 10 معلومات الملابس الصديقة للبيئة
كتبت منال العيسوى

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الكل يسمع الآن عن قمة المناخ واستضافة مصر لها أواخر نوفمبر المقبل 2022 في الفترة من 6 الى 18 نوفمبر، ويمكنك أن تكون شريكا فاعلا في هذا المؤتمر، من خلال لجوءك إلى سلوكيات تخفف من الانبعاثات، وترشد الموارد الطبيعية من المياة والكهرباء، فالبعض يقع فى حيرة كبيرة عند شراء ملابسه، وكثير منا لا يمكنه التفرقة بين الأقمشة والمنسوجات، لمعرفة إن كانت طبيعية أو صناعية لتعدد أنواعها، ومع اختلاف طرق تصنيعها، ويوجد منها المنسوجات البيئية، والأخرى العدوة للبيئة.
 
 خلال هذا التقرير، نرصد أهم المعايير الدولية  للمنسوجات ومواصفاتها التى تجعلها صديقة للبيئة.
 
1-من ضمن معاييرالعالمية للمنسوجات العضوية التي تم الاتفاق عليها
 
أولا أن تكون مرتبطة بمراحل الانتاج ، وأنها تكون حاصلة على شهادة عضوية لكل مرحلة، حتى يمكن تسميته بانه منسوج عضوى.
 
ثانيا يتحدد حجم التأثير البيئي للمنسوجات العضوية، من خلال طريق كيفية زراعتها أووتصنيعها 
 
ثالثا دائما ما تكون المنسوجات العضوية لها تأثير بسيط على البيئة،  عن غيرها من  الأقمشة الأخرى التقليدية،  حتى وان كانت مصنوعة من مواد طبيعية.
 
رابعا لابد وان تكون هذه الملابس تم تصنعها بنسبة 95% من المواظ العضوية 
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خامسا الملابس الصديقة للبيئة ، أيضا لابد انها لا يستخدم عند زراعتها مبيدات حشرية مثل الفورمالديهايد والمذيبات والمعادن الثقيلة
 
سادسا من الشروط والمعايير أيضا أن تكون هذه الملابس في  مراحل التصنيع تكون مغزولة ومتماسكة باستخدام مواد طبيعية فقط مثل البارافين والنشا.
 
سابعا أن تكون هذه الملابس فى حال معالجتها بالأمونيا اوبالطريقة  الميكانيكية أو الحرارية تكون فقدت احد اهم شروط المنسوجات العضوية.
 
ثامنا ان يكون عند الصباغة تم استخدام الاصباغ الطبيعية خلال مراحل الصباغة دون مواد كيماوية صناعية .
 
تاسعا لابد وان يكون لدى الشركة التى تصنعها، ملف وسجل بيئى معتمد يضم حجم النفايات وطرق التخلص منها والمعالجة. 
 
عاشرا ان تكون الشركة المصنعة ملتزمة بقوانين العمل الخاص بالعمالة وحجمها والاجور والامن الصناعى ولا تلجأ لعمالة الاطفال .
 
 

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