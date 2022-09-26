وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" ـ في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أن الرئيس بوتين قدم التعازي لحاكم جمهورية أودمورتيا (إحدى الجمهوريات ذاتية الحكم الواقعة وسط روسيا) في وفاة 13 شخصا وإصابة 20 آخرين بجروح في الهجوم المسلح على إحدى المدارس في مدينة إيجيفسك بوسط البلاد.

وشدد بوتين -وفق البيان- على ضرورة اتخاذ الإجراءات وكافة التدابير اللازمة لتأمين الرعاية الطبية والصحية والنفسية لجميع التلاميذ الذين كانوا متواجدين داخل المدرسة أثناء تعرضها للهجوم المسلح.