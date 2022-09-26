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"رايان إير" تخطط لرفع أسعار تذكرة الطيران بسبب ارتفاع تكلفة الوقود

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:30 ص
"رايان إير" تخطط لرفع أسعار تذكرة الطيران بسبب ارتفاع تكلفة الوقود رايان اير
كتبت: هناء أبو العز

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قال رئيس الأعمال الألمانية للشركة الأيرلندية أندرياس جروبر، إن شركة الطيران منخفضة التكلفة "رايان إير" تخطط لرفع الأسعار مع ارتفاع تكلفة الوقود.
 
وقال أندرياس جروبر، من المرجح أن يرتفع متوسط سعر تذكرة رايان إير من 40 إلى 50 يورو في غضون خمس سنوات".
 
وقال جروبر ، الذي يرأس أيضًا شركة Laudamotion التابعة لشركة Ryanair ، إن شركة الطيران تحاول الحد من تأثير ارتفاع أسعار النفط من خلال العقود الآجلة التي تحدد الأسعار وعن طريق شراء البارافين الرخيص لأسهمها ، لكنها لا تستطيع أن تخفف تمامًا من ارتفاع أسعار الوقود.
 
وترى شركة الطيران نفسها في ميزة على المنافسين الأغلى ثمناً وسط الأوقات الاقتصادية الصعبة، وقال جروبر: في فترة الركود ، سيهتم المزيد من الناس بسعر التذكرة.
ورايان اير ليست وحدها التي ترفع الأسعار  فقد أعلنت Lufthansa على سبيل المثال عن أسعار أعلى لبقية العام.
 
ويبدو أن رايان اير،  قد تخلت عن الركود في أعداد الركاب أثناء جائحة الفيروس التاجي، ففي  السنة المالية الحالية (أبريل 2022 إلى مارس 2023) ، من المتوقع أن تنقل رايان اير 166 مليون مسافر في أوروبا ، وهو أعلى بكثير من المستوى الذي كان عليه قبل انتشار الوباء.
 
وقال جروبر إنه في العام المالي المقبل ، من المتوقع أن يرتفع عدد الركاب إلى 185 مليونًا.
 

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