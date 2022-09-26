رئيس كوريا الجنوبية: تقارير إعلامية "غير صحيحة" أضرّت بتحالفنا مع أمريكا

وكالات

قال رئيس كوريا الجنوبية يوون سوك-يول، الاثنين، إن تقارير إعلامية "غير صحيحة" عن تصريحاته بشأن الكونجرس الأمريكي "أضرت كثيراً" بتحالف بلاده مع الولايات المتحدة.

والتقط ميكروفون صغير وكاميرا يوون بعد لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي في نيويورك، وهو ينعت أعضاء الكونجرس الأمريكي بكلمة كورية يمكن ترجمتها إلى "أغبياء" أو إلى شيء من هذا القبيل، وهو ما أثار موجة من الانتقادات في الولايات المتحدة.

وجاء التعليق خلال حديث عن سعي بايدن الحثيث ليزيد من إسهام الولايات المتحدة في مبادرة دولية تعرف باسم "الصندوق الدولي"، وهو الأمر الذي يتطلب موافقة الكونجرس.