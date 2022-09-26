رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الآثار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، على أن أعمال توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023، تسير بانتظام داخل الجامعة منذ انطلاقها يوم 18 من سبتمبر الجاري.

وجاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة أعمال إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد لكلية الآثار بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، والذي رافقه خلال الجولة السادة وكلاء كليتي الآثار والحاسبات والمعلومات، واطمأن الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، على حسن سير إجراءات توقيع الكشف وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بالتزام الطلاب بالتعليمات والإرشادات خلال فترة إجراء الكشف الطبي.

يشار إلى أن مواعيد توقيع الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لجامعة الأقصر بدأت من 18 سبتمبر الجاري وتستمر حتى يوم 29 من الشهر ذاته، وفقا للجدول للكشف الطبي لكافة الكليات وهو كالتالي:- (كلية السياحة والفنادق يوم 26 سبتمبر - كلية الطب يوم 27 سبتمبر - التخلفات في يومي 28 و29 سبتمبر)، وعلى الطلاب المتقدمين بضرورة إبراز إثبات الشخصية، واستمارة الكشف الطبي عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية أثناء عملية توقيع الكشف الطبي.

فيما واصل الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولاته اليومية لمتابعة أعمال الكشف الطبى للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعي الجديد 2022/2023، وذلك بكلية الألسن يرافقه كل من الأستاذ الدكتور محمود النوبي عميد الكلية، والدكتور صلاح أبو الحسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور يوسف عباس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته بعيادات كلية الألسن، على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي للطلاب وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، موجهاً بتيسير العمل وتذليل أية عقبات تواجه أبنائنا الطلاب خلال إجراءات الكشف.



أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الآثار



رئيس جامعة الأقصر يتفقد أعمال الكشف الطبي