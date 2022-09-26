رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفد المجمع المعمدانى الإنجيلى العام

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، وفدًا من المجمع المعمدانى الإنجيلى العام، برئاسة القس خلف بركات، رئيس المجمع المنتخب الجديد، خلفًا للدكتور القس منير صبحى، رئيس المجمع المعمدانى السابق.

ورحب الدكتور القس أندرية زكى بالضيوف، معبرًا عن اعتزازه بالزيارة، كما أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بنشاط المجمع المعمداني الإنجيلي العام، ودوره في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، وقال: "نعتز بنشاط جميع المذاهب والمجامع الإنجيلية، التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، والتي نفتخر بمجهوداتها في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري".

من جانبه أشاد رئيس المجمع المعمدانى الإنجيلى العام، بنشاط رئيس الطائفة الإنجيلية الرعوى فى مختلف محافظات مصر، من لقاءات وموتمرات تخدم قادة الشباب الإنجيلي، وافتتاحات كنائس ورسامة شيوخ وقسوس جدد لكافة المذاهب والمجامع الإنجيلية فى جميع ربوع بلادنا، بجانب جهود الطائفة الإنجيلية في تقنين أوضاع الكنائس الإنجيلية حتى الآن.

وضم الوفد القس عادل عزت، نائب رئيس المجمع، والقس بشرى جون، سكرتير المجمع، والقس رضا صموئيل، راعي الشباب، والأخ هاني فايز، أمين الصندوق، والأخ حسنى عادل، عضو اللجنة التنفيذية للمجمع، والأخ ملك زكي، عضو اللجنة التنفيذية للمجمع، كما شارك في استقبال الوفد، الشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة، ورئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ويوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية.



جانب من لقاء الدكتور أندرية زكى ووفد المجمع المعمدانى