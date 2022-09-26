جامعة أسيوط تعلن اليوم بدء أعمال التسكين لطلابها المغتربين بالمدن الجامعية

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، جولة تفقدية داخل قطاع المدن الجامعية و التي رافقه فيها عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية وعدد من مديري الوحدات السكنية، وذلك للوقوف و متابعة الانتهاء من كافة الاستعدادات التي قد اتخذتها إدارة الجامعة من أجل تسهيل عملية تسكين الطلاب القدامى و الجدد و توفير بيئة صحية وجيدة لأبنائها الطلاب ، مشيراَ إلى أن جولته التفقدية تضمنت زيارة مباني قطاع (1) ، وقطاع (2) ومركز الحاسب الآلي ومبني (ل) الجديد بالمدينة الطالبات.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن إدارة الجامعة قد أعلنت عن زيادة أعداد الطلبة والطالبات المتوقع قبولهم بالمدينة الجامعية للعام الجامعى الجديد 2022 / 2023 والذى بلغ 13.998 طالب وطالبة فى المرحلة الأولى، وذلك وفق شروط ومعايير القبول الجديدة التى تم تغييرها لهذا العام والمعلن عنها على موقع الجامعة من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية فى تسكين المدن الجامعية وزيادة أعداد المستفيدين من فرصة الإقامة بالمدن الجامعية .