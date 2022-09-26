اليوم السابع
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تيار "الحكمة" العراقى يدعو دول الجوار إلى احترام الحصص المائية لبلاده

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 11:25 ص
تيار "الحكمة" العراقى يدعو دول الجوار إلى احترام الحصص المائية لبلاده رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم
أ.ش.أ

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دعا رئيس تيار "الحكمة الوطني" بالعراق عمار الحكيم، اليوم الاثنين، دول الجوار إلى احترام حصص العراق المائية، مؤكدا أن إعلان وزارة الموارد المائية دخول العراق دائرة الخطر الحقيقي وأزمة جفاف حادة، يمثل جرس إنذار وخطرا داهما يعرض حاضر ومستقبل البلاد اقتصاديا وزراعيا وتنمويا وبيئيا وصحيا وديموغرافيا للخطر.

وقال الحكيم - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "الأزمة إضافة إلى أنها تتطلب اعتماد كل الطرق الدبلوماسية الثنائية والأممية لحمل دول الجوار على احترام حصص العراق المائية، فإنها تستدعي وقفة مسؤولة من الجهات التنفيذية والتشريعية لسن قوانين تحمي المتضررين من أزمة الجفاف لاسيما في محافظات الوسط والجنوب والعمل على التخفيف من آثارها المدمرة والتحذير من موجات الوباء والأمراض الناتجة عنها".

 


العراق

تيار الحكمة

عمار الحكيم

الموارد المائية



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