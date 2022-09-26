توحيد اتجاه حركة السيارات بمنطقة القومية في مدينة الزقازيق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط المروري المعتمد بمناطق القومية وطلبه عويضه وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق وذلك بتوحيد اتجاه حركة السيارات بدءا من ميدان القومية في اتجاه شارع طلبة عويضة مرورا بشارع المشير أحمد إسماعيل وتم تحديد خط سير بديل موازي لشارع المشير أحمد إسماعيل باتجاه ميدان القومية بهدف تحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة بالمنطقة وتنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.

أوضح محافظ الشرقية، أنه يتم تطبيق المخطط المروري المعتمد بمناطق القومية وطلبة عويضة وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق علي 3 مراحل ، المرحلة الأولى بشارع القومية في الإتجاه من مستشفى المعلمين إلى ميدان القومية والمرحلة الثانية بدءاً من ميدان القومية في إتجاه شارع طلبة عويضة مروراً بشارع المشير أحمد إسماعيل ،والمرحلة الثالثة من شارع طلبة عويضة وصولاً لشارعي الرملية والسلام لافتاً إلى أنه خلال المرحلتين الأولي والثانية تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتركيب لافتات إرشادية لتحديد إتجاهات السير الصحيحة ومطبات الشوكة لمنع السير عكس الاتجاه وضبط الحركة المرورية بالمنطقة.

ناشد المحافظ المواطنين و سائقي وأصحاب السيارات بالتعاون مع رجال المرور والالتزام بالإتجاهات المرورية الجديدة والعلامات الإرشادية المحددة والخاصة بتوحيد اتجاه حركة السيارات بالمنطقة لفك الإختناقات المرورية وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق ، مؤكداً إستمرار أعمال تطوير وتجميل المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها باعتبارها عاصمة المحافظة.