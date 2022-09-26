تقيم 148 مشروعا لاختيار 6 منهم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالغربية

الغربية عادل ضرة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، اجتماع لجنة تقيم المشروعات المقدمة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الحكومة المصرية، في إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



وتابع محافظ الغربية خلال الاجتماع أداء عمل اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.



وأشار المحافظ أن محافظة الغربية احتلت المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية في إجمالي عدد المشروعات المشاركة في المبادرة بإجمالي 1277 مشروعا، وخلال التصفية الأولى تم اختيار 148 مشروعا مكتمل للمواصفات، تلاها استبعاد 112 مشروعا ليتم المفاضلة بين 36 مشروعا في 6 فئات وهي (المشروعات الكبيرة- المشروعات المتوسطة- المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"- المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة- المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة)، ليتم بعدها الإعلان عن 6 مشروعات فائزة وممثلة للمحافظة على المستوى الوطني.



وأكد رحمي أن الغربية ستكون منافسا قويا ومشروعاتها المقدمة سيكون لها دور بارز وملموس في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها، حيث تم تقديم الكثير من المشروعات الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة.



حضر اللقاء الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، الدكتورة وسام صلاح محمد، الدكتورة منال فتحي مقرري المجلس القومي بالغربية، المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، الدكتورة ولاء أحمد السيد نور أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة طنطا، الدكتورة أميرة صلاح أستاذ الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة طنطا، الدكتور طارق حسن ممثل وزارة التخطيط، الدكتور ماندي الشيخ ممثل وزارة التخطيط، و مصطفى الصواف ممثل وزارة الاتصالات، وعبد الوهاب الحضري مقرر اللجنة وعضو المكتب الفني للمحافظ، محمد الشركسي مدير إدارة البيئة بالديوان.

