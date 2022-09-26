اليوم السابع
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"تضامن كفر الشيخ" تسلم 21 مشروعا لسيدات الجزيرة الخضراء بمطوبس ضمن برنامج فرصة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:01 ص
"تضامن كفر الشيخ" تسلم 21 مشروعا لسيدات الجزيرة الخضراء بمطوبس ضمن برنامج فرصة جانب من المنتجات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة 21 مشروعا لسيدات الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإشراف المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، جاء ذلك فى إطار برامج التمكين الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعي، وضمن برنامج فرصة.


قال المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، إنه تم تدريب 21 سيدة لعدة شهور على منتجات مخلفات النخيل تحت اسم مشروع جذور لتدوير مخلفات النخيل والذى تنفذه الوزارة، وبعد التدريب تمكنت السيدات من إنتاج مصنوعات ومنتجات من الشنط والديكور غايه فى الجمال ويسعى برنامج فرصه بذلك إلى استكمال استهداف مستفيدى تكافل وكرامة وتمكينهم اقتصاديا وتحسين الدخل.

وأضاف مسلم، جاءت الفكرة من خلال استخدام مخلفات النخيل الذى يجرى القائها وحرقها فى القمامة فى صناعة حقائب ومنتجات بشكل احترافى وبدأ المشروع بتدريب 21 سيده واستغرق حوالى 7 شهور جرى خلالها عمل عدة جلسات تتضمن توضيح وشرح تفاصيل المشروع وتعديل السلوك الشخصى نحو تقديم شخص منتج وجاءات التسليم تسليم المشروعات يشمل معدات وخامات التصنيع من الخوص والجلد،
وذلك بجهود منسقى برنامج فرصة بمحافظة كفر الشيخ بقيادة مصطفى صبري، والدكتورة نسمة عبد الحليم إبراهيم، وأحمد غنيم وتنفيذ، وبحضور مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى ومستشارى برنامج فرصة وعدد من القيادات التنفيذية.


 

تضامن كفرالشيخ تسلم 21 مشروع لسيدات الجزيره الخضراء بمطوبس
تضامن كفرالشيخ تسلم 21 مشروع لسيدات الجزيره الخضراء بمطوبس

 

جانب من تدريب السيدات بكفر الشيخ
جانب من تدريب السيدات بكفر الشيخ

 

 

صناعة الحقائب من جريد النخل
صناعة الحقائب من جريد النخل

 


 




 


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