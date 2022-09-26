اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بتعذيب ابن زوجته حتى الموت فى حلوان

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:04 م
تجديد حبس المتهم بتعذيب ابن زوجته حتى الموت فى حلوان محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيب ابن زوجته حتى الموت.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم بتعذيب ابن زوجته والتسبب في وفاته بمنطقة حلوان، بسبب خلافات مع زوجته والدة الضحية، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات، باستقبال طفل متوفي بدائرة قسم حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص طفل مصاب بكدمات وجروح ووجود شبهة بتعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان ووالدي الطفل، للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

 
 
 

 


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