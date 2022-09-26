اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:36 م
أكرم القصاص
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"تجارة المنوفية" تفوز بالدرع العام في المهرجان الـ 33 لأسر كليات الجامعة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:23 م
"تجارة المنوفية" تفوز بالدرع العام في المهرجان الـ 33 لأسر كليات الجامعة جانب من الحدث
المنوفية -فريق المحافظات

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أقيم اليوم حفل توزيع جوائز مهرجان الأسر الثالث والثلاثين بقاعة المؤتمرات بالجامعة والذي نظمته إدارة الأسر والاتحادات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.
 
جاء ذلك تحت رعايه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعه والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب واشراف عام دكتور محمد شاهين مدير عام الاداره العامه لرعايه الطلاب .
 
وأكد شاهين بأن  تنظيم مثل هذه الحفلات يعد أمر هاما وضروريا فثقافة التكريم واحده من اهم الامور  التي تدفع الطلاب الى مزيد من الجهد للوصول الى هدفهم وهو تحقيق مراكز المتقدمه في المسابقات المختلفة والمهرجانات .
 
واضاف شاهين ان ما يقرب من 30 اسره قد فازوا بكؤوس ودروع وجوائز مهرجان الاسر لهذا العام وقد أشارت أمل الصاوي مدير ادارة الاسر والاتحادات ان أسرة طلاب من أجل مصر  بمختلف كليات الجامعة قد تصدرت مراكز متقدمه في جميع المجالات الرياضيه والثقافية والفنية والإجتماعية في المهرجان.
 



 

 


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