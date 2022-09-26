اليوم السابع: توجيهات رئاسية بالإسراع فى إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس البلغارى: دور مصر محورى لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يبحث مع رومين راديف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى وزيادة معدلات التبادل التجارى.. توجيهات رئاسية بالإسراع فى خطوات إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي

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