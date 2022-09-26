اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:18 م
أكرم القصاص
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اليوم السابع: توجيهات رئاسية بالإسراع فى إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 07:00 م
اليوم السابع: توجيهات رئاسية بالإسراع فى إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس البلغارى: دور مصر محورى لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يبحث مع رومين راديف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى وزيادة معدلات التبادل التجارى.. توجيهات رئاسية بالإسراع فى خطوات إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي

 

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26-09-2022

اليوم السابع بلس

الرئيس البلغارى

الاستقرار بالشرق الأوسط

الرئيس السيسى

التبادل التجارى التخزين الطبي




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