اليوم.. استقبال طلاب البرنامج التكاملى بنظام النقاط المعتمدة بكلية الطب بسوهاج

وأضاف عبد الخالق أن البرنامج يعطى فرصة للتعلم فى بيئة تعلم مثالية وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، حيث تم تجهيز قاعات التدريس ومعامل التدريب العملى والإكلينيكي المكيفة بكل الاحتياجات، من أجهزة ومعدات وكيماويات، والمعتمدة على الرقمنة فى كل الأنشطة التعليمية واللوجستية، مثل تسجيل حضورهم من خلال نظام الباركود.

وجدير بالذكر أن البرنامج تم تفعيله هذا العام ليمثل حلاً غير تقليدى لأبناء المحافظة الذين التحقوا بكليات الطب الحكومية بالجامعات الأخرى، ليتمكنوا من الدراسة فى كنف أسرهم، كما يعطى الأحقية للطلاب الملتحقين به فى التعيين كمعيدين بكليـة الطب أو أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعى، بدمج ترتيبهم مع طلاب النظام الأسـاسى، حيث يتم ترتيب جميع الطلاب حسب المجموع الكلى لسنوات الدراسة مع توحيد أنظمـة التقويم، كما أن لهم حق الإقامة فى المدن الجامعية بنفس شروط القبول لطلاب الجامعة.