النيابة تذيع سابع حلقات وثائقية لشرح برامج تقديم الخدمات الرقمية.. فيديو

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أذاعت النيابة العامة، منذ قليل، الحلقة السابعة من سلسلة وثائقيَّة بعنوان "مسيرة ارتقاء النيابة العامة"، عبر صفحتها الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، والتي وتعد أهم الحلقات التى إذاعتها النيابة العامة، عن استراتيجية التحول الرقمى، حيث تضمنت شرح البرامج الرقمية التي تدير النيابة العامة أعمالها بها، وتقدم من خلالها بعض الخدمات الرقمية للمواطنين.

وتتضمن تلك الحلقة، تفصيل خصائص برنامج العدالة الجنائية، والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلاله، ومنها خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة، وبيان خصائص برامج المرور والأسرة ووثائق الأحوال الشخصية والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلالها، وذلك خلال مدة الحلقة البالغة ١٨ دقيقة.

وتأتي تلك السلسلة توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في كافَّة جوانب عملها، خلال تنفيذها المرحلة الأولى من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.