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النايض يبحث مع سفير إيطاليا لدى ليبيا سبل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأقرب وقت

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:30 م
النايض يبحث مع سفير إيطاليا لدى ليبيا سبل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأقرب وقت النايض مع سفير ايطاليا
كتب أحمد جمعة

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عقد السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو والمرشح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتورعارف النايض ، نقاشًا مرئيا في وقت سابق اليوم لمناقشة العديد من التطورات الرئيسية المتعلقة بليبيا بما فيها الحاجة الماسة إلى الحفاظ على سيادة الشعب الليبي ووحدته وأمنه وسلامته ومقدراته ومعيشته، وإنهاء جميع أشكال العنف والنزاع المسلح.
 
وأكد تكتل احياء ليبيا في بيان أن المشاورات ناقشت الحاجة إلى العمل مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد لتنشيط العملية السياسية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، بالإضافة لاقتراح إحياء ليبيا باللجوء للقضاء الليبي لتجاوز المأزق السياسي الحالي ، لا سيما بعد التسليم السلس لقيادة المحكمة العليا.
 
 

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