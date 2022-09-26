اليوم السابع
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الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:48 م
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القومى للمرأة بسوهاج يواصل تدريب القيادات الدينية لتنمية الأسرة بقرى حياة كريمة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:45 م
القومى للمرأة بسوهاج يواصل تدريب القيادات الدينية لتنمية الأسرة بقرى حياة كريمة جانب من البرنامج التدريبي
سوهاج عمرو خلف

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، فعاليات الدورات التدريبية بالبرنامج التدريبى للقيادات الدينية، فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة.

 

صرحت بذلك الدكتورة سحر وهبى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وأضافت أن التدريب يستهدف القيادات الدينية "مسلم، مسيحى"، من الدعاة والواعظات والراهبات والقساوسة، على مدار 3 أسابيع ويحاضر فى التدريب مجموعة من الخبراء والمختصين.

 

وأشارت وهبى، إلى أن البرنامج التدريبى يتضمن عدة موضوعات منها القضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية.


سوهاج

القومى للمرأة

الدعاة

العنف ضد المرأة



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