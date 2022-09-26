وأشار وانج -بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية- إلى أن الصين وإيطاليا "شريكان استراتيجيان عالميان، وأن التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية تصب في مصلحة الجانبين"، مضيفا "نأمل أن تواصل الحكومة الإيطالية الجديدة الالتزام بسياسة إيجابية وبراجماتية تجاه الصين، وأن تدعم روح الاحترام والثقة المتبادلين".

وكانت ميلوني قد صرحت لوكالة أنباء "سي إن إيه" التايوانية الجمعة الماضية، بأنها ستنسحب من مبادرة الحزام والطريق الصينية إذا قادت الحكومة الإيطالية القادمة من يمين الوسط.

وقالت ميلوني، التي ستصبح أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في إيطاليا إن الانضمام إلى "طريق الحرير الجديد" كان "خطأ كبيرا"، مشيرة إلى أنه بوجود حكومة يمين الوسط في إيطاليا، "من المؤكد أن تايوان ستكون مسألة أساسية بالنسبة لإيطاليا".