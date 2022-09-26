"الصليب والهلال الأحمر": الآلاف بالفلبين يتدافعون لمناطق آمنة فرارا من إعصار "سوبر نورو"

أ.ش.أ

أفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بأن الآلاف في الفلبين يتدافعون إلى مناطق آمنة ومراكز إجلاء؛ فرارا من الإعصار "سوبر نورو"، الذي ضرب شمال شرقي البلاد أمس الأحد، وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له 260 كيلومترا في الساعة.

وأشار الاتحاد في تقرير أصدره اليوم الاثنين، في جنيف إلى أن الإعصار سيكون أقوى عاصفة تضرب البلاد هذا العام، كما سيكون قويا ومدمرا على غرار الإعصار "سوبر تايفون" الذي ضرب الفلبين في ديسمبر من العام الماضي ودمر مايصل إلى 1.5 مليون منزل.

بدوره قال رئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد جوردون إن الإعصار قد يتسبب في إحداث الدمار في كل وسط منطقة لوزون، بما في ذلك العاصمة مانيلا، مشيرا إلى أن المتطوعين يعملون مع السلطات لنقل الفارين إلى مراكز الإجلاء وتوفير ما يحتاجونه، إضافة إلى العمل للوصول إلى المجتمعات المحلية.

وحث جوردون المواطنين هناك على شحن هواتفهم وتعبئة ما يستطيعون من الطعام والمتعلقات خاصة، مشيرا إلى أنه من غير المعروف بعد مدى الاضطرابات التي قد يحدثها الإعصار.

ولفت التقرير إلى أن جزيرة لوزون الساحلية الشرقية (التي تواجه المحيط الهادئ) وهي الجزيرة الأكبر في البلاد والأكثر اكتظاظا بالسكان، تتعرض بالفعل لرياح قوية وأمطار غزيرة في الوقت الذي تقطعت السبل بمئات الأشخاص في الموانئ مع توقف العمليات الجوية والبحرية.

وأكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر أنه يعمل بشكل وثيق مع الصليب الأحمر الفلبيني ويساعد في الإغاثة وتقديم الدعم مع المساعدة في تخزين مواد الإغاثة في حالات الطوارئ والمواد الطبية.