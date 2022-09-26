السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد فتاة بنشر صورها وابتزازها في سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "أ.ص"، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ن.م" والتعدى على خصوصيتها وابتزازها، بنشر صور لها ورسائل على الهاتف المحمول بدائرة قسم أول سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد ومحمد سعد، وبأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.



تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليها، مفاده قيام المتهم بتهديدها بنشر صور لها ورسائل عبر الهاتف المحمول، والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وابتزازها، وبعد تقنين الاجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغة ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.