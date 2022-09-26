السجن 3 سنوات لعامل بتهمة سرقة أعمدة الإنارة من المقابر فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.س.ع" عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة أعمدة الانارة من المقابر، بدائرة قسم أول سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الامير وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد ومحمد سعد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج بلاغا بقيام المتهم بسرقة اعمدة الانارة من داخل المقابر ، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته صاروخ كهربائى يقوم باستخدامه فى السرقة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت احالة المتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
السجن 3 سنوات لعامل بتهمة سرقة أعمدة الإنارة من المقابر فى سوهاجالإثنين، 26 سبتمبر 2022 03:11 م
محكمة
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ع.س.ع" عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة أعمدة الانارة من المقابر، بدائرة قسم أول سوهاج.
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