السجن 15 سنة لشاب هدد ربة منزل بنشر صور لها على "فيس بوك" بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عصام محمد عبد العزيز والمستشار ياسر نصر صديق وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت، بالسجن غيابيا 15 سنة للمتهم " م.م.و"، لاتهامه بافشاء وتهديد المجني عليها " ب.م.ح" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 46 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بقيام المجني عليها ،بتحرير محضر ضد المتهم بعد تهديدها .



كشفت تحريات ضباط الاتصالات فرع غرب الدلتا ،قيام المتهم " م.م.و" مقيم بدائرة المنتزة اول ،بتهديد المجني عليها " ب.م .ح" ربة منزل بعد الحصول علي صور خاصة لها ،وقام بإرسالها لزوجها من حساب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،وأنه في حالة عدم دفع مبالغ مالية سوف يتم نشر تلك الصور، وطالبا صورا أخري لها، فقامت بتحرير محضر شرطة وتبين أن المتهم مستخدما للحساب الذي أرسل منه الصور والتهديدات للمجني عليها,

وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.





