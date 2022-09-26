وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن قوات اللواء الـ 260 من الكتيبة الـ 9 للفرقة الـ 60 للجيش الصومالي نفذت العملية العسكرية في مناطق "مدفوداي، وكوا، وغورو" وقرى أخرى تابعة لمدينة بكول، مشيرة إلى فرار عناصر ميليشيا الشباب من تلك المناطق قبل وصول الجيش.

وتشهد محافظات هيران، ومدغ، وجلجدود عمليات عسكرية يقودها الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين للقضاء على بقيا عناصر ميليشيا الشباب الإرهابية.

وكان نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة قد أعلن، في وقت سابق، مقتل أكثر من 30 عنصرا من ميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وإصابة نحو 55 آخرين في محافظة جلجدود وسط البلاد.

