التحفظ على 47 طن أرز شعير فى الشرقية خلال حملة مكبرة على غير المتزمين بالتوريد

الشرقية - إيمان مهنى

تحفظت مديرية التموين بالشرقية، على 47 طن أرز شعير بمركز الحسينية لعدم توريدهم للهيئة العامة للسلع التموينية طبقاً للقانون، ضبطت بحملة مكبرة، في إطار خطة تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



وتنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية رقم 66 لسة 20222 الخاص بتوريد الأرز الشعير إلى الهيئة العامة للسلع التموينية بأن توريد الأرز الشعير إجباري على كل فدان (واحد) طن أرز شعير والقيام بالتنبيه على المزارعين والموردين مسبقاً بضرورة التوريد عل وجه السرعه لعدم التعرض للمسأله القانونية وعليه بعد أن تم التنبيه على المزارعين والموردين وتم تحرير إقرار عليهم بإلزامهم بالتوريد تلاحظ انهم لم يقوموا بتوريد أي كمية أرز شعير حتى تاريخه وعليه قامت حملة إدارة تموين الحسينية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله والسادة مفتشي الإدارة و تم تحرير محضر رقم 3098 جنح منشأة عمر ضد" م .ع .ك " صاحب أرض زراعية لإمتناعه عن توريد كمية قدرها 3 طن أرز شعير.



و تحرير محضر رقم 3099 جنح منشأة عمر ضد "م .م .ص" صاحب أرض زراعية لعدم توريد كمية قدرها 15 طنا أرز شعير.



ومحضر رقم 4000 جنح منشأة عمر ضد "ج .ع .ح "صاحب أرض زراعية لعدم توريد 10 طن أرز شعير.



وتحرير محضر رقم 7634 جنح صان الحجر ضد" ا .م. أ "لعدم توريد 2 طن أرز شعير.



ومحضر رقم 7635جنح صان الحجر ضد" ا. إ. أ "صاحب أرض زراعية لعدم توريد كمية قدرها 5 طن أرز شعير ، و محضر رقم 7636 جنح صان الحجر ضد " ا .م .ش. أ "صاحب أرض زراعية لعدم توريد كمية قدرها 8 طن أرز شعير.



وتحرير محضر رقم 7637 جنح صان الحجر ضد "ا.ح .م. م" صاحب أرض زراعية لعدم توريد 2 طن أرز شعير.



تحرير محضر رقم 7638 جنح صان الحجر ضد" ي. م. ع " صاحب أرض زراعية لعدم توريد 2 طن أرز شعير.



وبذلك يكون جملة الأرز الشعير المحرزه على ذمة المحاضر المحررة 47 طن أرز شعير لحين تصرف النيابة العامة بشأنها.



