التحفظ على طن و825 كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر داخل مطعم بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1٫825 طن "مصنعات لحوم" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مطعم تجهيز وجبات جاهزة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بحيازة مقاطعات لحوم منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وسلع مجهولة المصدر معده للبيع، مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.



تم مداهمة المطعم والقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر على 1٫825 طن "مصنعات لحوم" معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية، وتشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.