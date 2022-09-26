البيئة تحدد 5 خطوات لمشاركة المصريين فى الحد من تغير المناخ

كتبت منال العيسوى

أعلنت وزارة البيئة 5 خطوات للمشاركة فى الحد من تغير المناخ، كجزء من حملة وزارة البيئة لتوعية المواطنين بأهمية اتباع السلوكيات البيئية الصحيحة، التي من شأنها تقليل حجم الانبعاثات والغازات والحفاظ على الموارد الطبيعية



خلال هذا التقرير نرصد هذه الخطوات الخمسة وهي:

الخطوة الأولى

تقليل هدر الطعام حيث ساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة المستخدمة في إنتاج الغذاء، ويساهم في الحد من إنتاج غاز الميثان الناتج عن مخلفات الطعام.

الخطوة الثانية

توفير الطاقة في المنازل يساهم في الحد من الانتخابات الحرارية الناتجة عن التام الكهرباء، والتي تحتاج إلى الفحم أو الغاز بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق استفادة اقتصادية.

الخطوة الثالثة

السير على الأقدام والدراجات الهوائية والاعتماد على المشي وركوب الدراجات، والتي تميز بقلة انتاجها للانبعاثات الضارة، ويساعد على تحقيق مستوى جيد من اللياقة البدنية، ويقلل من استخدام المحروقات سواء البنزين أو السولار أو الغاز الطبيعي.

الخطوة الرابعة

إعادة تدوير المخلفات يساهم في الحد من انبعاثات الكربون مثل التي تسببها التخلص الخاطئ من مخلفات الإلكترونيات، وغيرها من المواد الأخرى، كما يساعد على إنتاج المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات.

الخطوة الخامسة

استخدام وسائل النقل الكهربائية، والتي تتميز بقلة إنتاجها للانبعاثات الضارة وغيرها من المواد مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، والتي من شأنها أن تسبب ضررا كبيرا للبيئة، كما أنها سهلة التشغيل ولا تصدر أصواتا مرتفعة ومزعجة، ويعتبر التخلص من بطارية السيارة الكهربائية أقل تلويثا وضررا من السيارة العادية.