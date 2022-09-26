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الاتصالات: حجم الاستثمار فى الشركات الناشئة 450 مليون دولار هذا العام

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:33 ص
الاتصالات: حجم الاستثمار فى الشركات الناشئة 450 مليون دولار هذا العام وزير الاتصالات
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع التكنولوجي، أن حجم الاستثمار في مجال الشركات الناشئة كان 621 مليار دولار في عام 2021 ونتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم انخفض الاستثمار في الشركات الناشئة حوالي 20% مع النهاية العام ووصلت إلى حوالي 500 مليار دولار.
 
وأشار الدكتور حسام عثمان في لقاء ببرنامج من مصر مع عمرو خليل على قناة سي بي سي، إلى أن مجال الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر كان نصف مليار دولار العام الماضي، وانخفض بقدر بسيط هذا العام ووصل إلى 450 مليون دولار، موضحا أن الشركات الناشئة في مصر يتطور أداءه ومستهدف زيادته عن الحجم الحالي.
 
واستكمل،"الشركات الناشئة تعتمد على تمويل من صناديق المال والمخاطر، وهي مش شركات تقليدية ولكنها تعتمد على التكنولوجيا وفيها إبداع وقيمة مضافة كبيرة وتستهدف تحقق قيمة كبيرة وهي تقوم على اسس ونموذج عمل والظروف العالمية لها تأثير".
 
وعرض برنامج "من مصر"، من تقديم الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، تقريرا تلفزيونيا يتحدث عن تطوير ودعم الشركات الناشئة في مصر باعتبارها قاطرة التقدم والتنمية.
 

وزارة الاستثمار

حجم الاستثمار في الشركات الناشئة

برنامج من مصر



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