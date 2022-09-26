الأمم المتحدة تدين استخدام الأسلحة الثقيلة وترويع المدنيين باشتباكات الزاوية

كتب أحمد جمعة

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المكتظة بالسكان، وذلك تعليقًا على أحداث الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية غربى ليبيا من مساء أمس الأحد إلى صباح الإثنين.

أكدت البعثة الأممية أنها تتابع بقلق بالغ التقارير التي تفيد بإصابة ومقتل مدنيين خلال اشتباكات مسلحة في الزاوية.

وجدد البيان الدعوة إلى ضرورة حماية المدنيين غير المشروطة، فيما قدمت البعثة أحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

واندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية أمس الأحد، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح الإثنين، مما أسفر عن مقتل +6 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 15 آخرين.