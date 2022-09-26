استمرار فعاليات البرنامج التدريبى الدولى للتعديل الجينى بصيدلة حلوان.. صور

كتب ـ محمد صبحى

استمرت فعاليات البرنامج التدريبي الدولي للتعديل الجيني والذي نظمته كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والدكتورة لدكتور مني فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة.

واستكمل الحضور البرنامج التدريبي داخل مركز التميز العلمي لأبحاث التركيب البيولوجي لليوم الثاني والثالث علي التوالي، وشاركوا في تجارب معملية لتطبيق الخطوات العملية لعملية التعديل الجيني والتي استمرت لما يقرب سبع ساعات يوميا من التطبيقات العملية. وفي نهاية البرنامج التدريبي قام الدكتور سامح سرور بتسليم الحضور من المتدربين شهادات بالبرنامج التدريبي.

وأشاد الحضور من المتدربين المصريين والأجانب بجودة المادة العلمية المقدمة في التدريب وحسن اختيار المتحدثين بالبرنامج التدريبي وكذلك أشادوا بمعمل التميز العلمي وما هو متاح به من تجهيزات تضارع في جودتها مثيلاته في الدول الكبرى.