استقرار سعر سلة خامات "أوبك" اليومى عند 92.67 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم ، أن سعر سلة أوبك المكونة من ثلاثة عشر خاما بلغ 92.67دولارا للبرميل يوم الجمعة، مقارنة 95.51دولارا فى اليوم السابق ، وذلك وفقا لحسابات أمانة أوبك.

وتتكون سلة خامات أوبك من 13 خاما هى مزيج صحارى الجزائرى، خام جيراسول الأنجولى، دجينو الكونغوى، زافيرو الغيني "الاستوائية"، رابى الجابونى، الخام الإيرانى الثقيل، خام البصرة الخفيف العراقى، خام التصدير الكويتى، خام السدر الليبى، بونى الخفيف النيجيرى، العربى الخفيف السعودى، مربان الإماراتى، وميرى الفنزويلى.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأثنين حيث سجلت 85.10 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 77.79 دولار للبرميل، وجاء تراجع أسعار النفط وسط المخاوف من انخفاض الطلب على الوقود،مع التوقعات بركود عالمى.